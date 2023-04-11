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Сухая и ветреная погода сохранится в Удмуртии 11 апреля

07:15, 11 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Сухая и ветреная погода сохранится в Удмуртии 11 апреля
07:15, 11 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
138
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ИА "Сусанин"
138
0

Днем  воздух прогреется до +15°С.

Ижевск. Удмуртия. Малооблачную погоду прогнозируют в Удмуртии во вторник, 11 апреля, осадков не ожидается. Об этом информирует республиканское управление МЧС России на основании данных Удмуртского гидрометцентра.

Днем будет дуть западный ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем +10…+15°С, в ночные часы столбики термометров покажут от -1 до +4 градусов.

Атмосферное давление останется на уровне 752 мм ртутного столба, это выше нормы, относительная влажность воздуха 35%.

07:15, 11 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
138
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр