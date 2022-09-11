Председателю ЦИК России доложили ситуацию на избирательных участках в Удмуртии

Москва. В ЦИК России 11 сентября обсудили ситуацию на избирательных участках в Удмуртии.

Так, заместитель председателя ЦИК Удмуртии Жанна Дворцова рассказала руководителю Центризбиркома Элле Памфиловой о поврежденном сейф-пакете на участке в Шарканском районе: на нем отсутствовала сигнальная лента, сам сейф-пакет имел отверстие, был негерметичен. 54 бюллетеня, которые в находились в нем, пришлось признать недействительными

«Это фактически второе нарушение, которое действительно нарушение, первое мы сегодня увидели из Краснодарского края, где девушка села на бюллетени», - сказала Памфилова. При этом она поблагодарила наблюдателей и комиссию за оперативно принятые решения.