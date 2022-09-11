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Председателю ЦИК России доложили ситуацию на избирательных участках в Удмуртии

19:29, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
Председателю ЦИК России доложили ситуацию на избирательных участках в Удмуртии
19:29, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы\n#ЦИК
Фото: ИА «Сусанин»
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Элле Памфиловой рассказали об инцидентах в Шарканском и Можгинском районах.

Москва. В ЦИК России 11 сентября обсудили ситуацию на избирательных участках в Удмуртии. 
Так, заместитель председателя ЦИК Удмуртии Жанна Дворцова рассказала руководителю Центризбиркома Элле Памфиловой о поврежденном сейф-пакете на участке в Шарканском районе: на нем отсутствовала сигнальная лента, сам сейф-пакет имел отверстие, был негерметичен. 54 бюллетеня, которые в находились в нем, пришлось признать недействительными
«Это фактически второе нарушение, которое действительно нарушение, первое мы сегодня увидели из Краснодарского края, где девушка села на бюллетени», - сказала Памфилова. При этом она поблагодарила наблюдателей и комиссию за оперативно принятые решения. 
Также председателю доложили об удалении с участка в Можгинском районе наблюдателя от одной из партий. Он без предупреждения производил фото и видеосъемку, «заваливал вопросами членов участковой избирательной комиссии», и в целом дестабилизировал работу участка. Можгинским районным судом было решенно удалить наблюдателя.
19:29, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
370
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы\n#ЦИК