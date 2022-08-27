Почти 9 миллиардов рублей получит Удмуртия до 2024 года на ремонт дорог

Ижевск. Удмуртия. Почти 9 млрд рублей планируется выделить Удмуртии из федерального бюджета на ремонт и строительство дорог до 2024 года. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев во время своего недавнего визита в Ижевск, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

26 августа в Ижевске глава Минтранса провел совещание по вопросам реализации в республике национального проекта «Безопасные качественные дороги». В рамках этой программы в Удмуртии с 2017 года отремонтировано 628 км дорог. На 2022 год запланирован ремонт 115 объектов протяженностью более 130 км, а также 6 мостов. На сегодня план выполнен на 55%.

Виталий Савельев подчеркнул, что регион готов к выполнению поставленных задач в области дорожного строительства. В свою очередь федеральный центр готов поддержать новые проекты дополнительным финансированием.

«Федеральное правительство гарантирует те проекты, которые развивает регион. У нас региональная программа входит в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». И на 2022-2024 год уже предусмотрено 8,8 млрд рублей» — сообщил Виталий Савельев.

Он также также добавил, что вместе с развитием сети региональных дорог на ближайшие 2 года в Удмуртии запланированы масштабные работы на федеральной трассе М-7 «Волга». На участке федеральной автодороги, проходящем через Удмуртию, будет обновлено 53 км полотна, на отдельных отрезках запланировано расширение до 4 полос. На эти работы из федерального бюджета планируется выделить 13,5 млрд рублей.

И добавим, 26 августа Виталий Савельев вместе с главой республики Александром Бречаловым принял участие в церемонии закладки первого символического камня в фундамент нового здания ижевского аэропорта. Терминал планируют запустить весной 2024 года.