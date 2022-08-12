Переменную облачность без осадков прогнозируют в Удмуртии 12 августа

Ижевск. Удмуртия. Существенных погодных изменений в пятницу в Удмуртии не предвидится. Такой вывод можно сделать из информации республиканского управления МЧС России, составленной на основании прогноза регионального Гидрометцентра.

12 августа на территории республики ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем +21…+26°С, в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла.

Атмосферное давление сохранится на прежних повышенных значениях и составит 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 67%.