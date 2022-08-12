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Переменную облачность без осадков прогнозируют в Удмуртии 12 августа

07:15, 12 августа, 2022
Андрей Поносов
Переменную облачность без осадков прогнозируют в Удмуртии 12 августа
07:15, 12 августа, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
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Днем воздух прогреется до +26 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Существенных погодных изменений в пятницу в Удмуртии не предвидится. Такой вывод можно сделать из информации республиканского управления МЧС России, составленной на основании прогноза регионального Гидрометцентра.

12 августа на территории республики ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем +21…+26°С, в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла.

Атмосферное давление сохранится на прежних повышенных значениях и составит 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 67%.

07:15, 12 августа, 2022
Андрей Поносов
305
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр