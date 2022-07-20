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Днем в среду в Удмуртии воздух прогреется до +23 градусов

07:15, 20 июля, 2022
Андрей Поносов
Днем в среду в Удмуртии воздух прогреется до +23 градусов
07:15, 20 июля, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
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Местами снова пройдут дожди и грозы.

Ижевск. Удмуртия. 20 июля местами в небе над Удмуртией снова прогремят грозы, в отдельных районах пройдут кратковременные осадки. Об этом информирует республиканское управление МЧС России на основе прогноза синоптиков Удмуртского Гидрометцентра.
 
Скорость юго-западного ветра повысится до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха, напротив, будет падать. Днем столбики термометров будут колебаться на отметках +18…+23°С, ночью ожидается 10-15 градусов тепла.
 
Атмосферное давление также понизится и составит 741 мм ртутного столба, что меньше нормальных значений. Относительная влажность воздуха 71%.
07:15, 20 июля, 2022
Андрей Поносов
305
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр