Днем в понедельник в Удмуртии воздух прогреется до +29 градусов

Ижевск. Удмуртия. Жаркая погода сохранится на территории Удмуртии в понедельник, 18 июля. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Об этом сообщает региональное управление МЧС по информации Гидрометцентра республики.

Днем юго-восточный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +24…+29°С. В ночные часы ожидается +12…+17 градусов.

Атмосферное давление останется в пределах нормы и составит 748 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 76%.