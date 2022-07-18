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Днем в понедельник в Удмуртии воздух прогреется до +29 градусов

07:15, 18 июля, 2022
Андрей Поносов
Днем в понедельник в Удмуртии воздух прогреется до +29 градусов
07:15, 18 июля, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
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Местами пройдут дожди с грозами.

Ижевск. Удмуртия. Жаркая погода сохранится на территории Удмуртии в понедельник, 18 июля. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Об этом сообщает региональное управление МЧС по информации Гидрометцентра республики.

Днем юго-восточный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +24…+29°С. В ночные часы ожидается +12…+17 градусов.

Атмосферное давление останется в пределах нормы и составит 748 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 76%.

07:15, 18 июля, 2022
Андрей Поносов
148
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр