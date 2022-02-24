Депутатов Госдумы от Удмуртии включили в санкционный список Евросоюза

Люксембург. В санкционный список Евросоюза включили депутатов Государственной Думы России от Удмуртии. Текст документа опубликовали в официальном журнале Евросоюза 23 февраля 2022 года.

За признание независимости ДНР и ЛНР в список попали глава Минобороны России Сергей Шойгу, глава администрации президента страны Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин и прочие официальные лица и журналисты. Например, Маргарита Симоньян и Владимир Соловьёв. Вошёл в перечень бизнесмен Евгений Пригожин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Также под санкции попали более 300 депутатов Госдумы, которые 15 февраля проголосовали за обращение к Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. В том числе и депутаты от Удмуртии: Андрей Исаев, Олег Гарин, Вадим Белоусов и Мария Дробот.

Не попала под санкции лишь Лариса Буранова, также представляющая в парламенте нашу республику. Её не было на заседании 15 февраля, в голосовании она не участвовала.

Отметим, что попадание в санкционный список Евросоюза означает запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание активов физических лиц и организаций на территории блока.