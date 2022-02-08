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Во вторник в Удмуртии пройдет небольшой снег

07:15, 08 февраля, 2022
Андрей Поносов
Во вторник в Удмуртии пройдет небольшой снег
07:15, 08 февраля, 2022
Андрей Поносов
2675
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: pixabay
2675
0

Температура воздуха днем 5-10 градусов ниже нуля.

Ижевск. Удмуртия. Существенных осадков в Удмуртии во вторник, 8 февраля, не ожидается. Об этом сообщает республиканское управление МЧС России с опорой на данные регионального Гидрометцентра.

Днем по республике пройдется северо-восточный ветер, он будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы составит -5…-10°С, ночью от 11 до 16 градусов мороза.

Атмосферное давление в пределах нормы – 746 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 90%.

07:15, 08 февраля, 2022
Андрей Поносов
2675
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр