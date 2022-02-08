Во вторник в Удмуртии пройдет небольшой снег

Ижевск. Удмуртия. Существенных осадков в Удмуртии во вторник, 8 февраля, не ожидается. Об этом сообщает республиканское управление МЧС России с опорой на данные регионального Гидрометцентра.

Днем по республике пройдется северо-восточный ветер, он будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы составит -5…-10°С, ночью от 11 до 16 градусов мороза.

Атмосферное давление в пределах нормы – 746 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 90%.