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До минус 18 градусов ожидается в Удмуртии во вторник, 7 декабря

07:10, 07 декабря, 2021
Андрей Поносов
До минус 18 градусов ожидается в Удмуртии во вторник, 7 декабря
07:10, 07 декабря, 2021
Андрей Поносов
248
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: pixabay
248
0

Осадки маловероятны.

Ижевск. Удмуртия. Ясную и морозную погоду жителям Удмуртии обещают синоптики во вторник. Днем температура воздуха составит -13…-18 градусов, сообщает региональное управление МЧС по информации Гидрометцентра республики.

7 декабря на территории Удмуртии сохранится небольшая облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер сменится на юго-восточный и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов ниже нуля.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, это значительно выше нормы. Относительная влажность воздуха 62%.

07:10, 07 декабря, 2021
Андрей Поносов
248
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
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