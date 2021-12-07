До минус 18 градусов ожидается в Удмуртии во вторник, 7 декабря

Осадки маловероятны.

Ижевск. Удмуртия. Ясную и морозную погоду жителям Удмуртии обещают синоптики во вторник. Днем температура воздуха составит -13…-18 градусов, сообщает региональное управление МЧС по информации Гидрометцентра республики.

7 декабря на территории Удмуртии сохранится небольшая облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер сменится на юго-восточный и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов ниже нуля.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, это значительно выше нормы. Относительная влажность воздуха 62%.