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Погода без сюрпризов: днем 3 ноября в Удмуртии будет от -3 до +2 градусов

07:10, 03 ноября, 2021
Андрей Поносов
Погода без сюрпризов: днем 3 ноября в Удмуртии будет от -3 до +2 градусов
07:10, 03 ноября, 2021
Андрей Поносов
1193
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: pixabay
1193
0

Осадки маловероятны.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики в Удмуртии днем 3 ноября. На большей части территории региона преимущественно без осадков, сообщает республиканское управление МЧС по информации гидрометцентра Удмуртии.

Днем во вторник температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, в ночные часы - 0…-5°С. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с и меняться с восточного на юго-восточный.

Атмосферное давление поднимется до 762 мм ртутного столба, что значительно выше нормальных значений. Относительная влажность воздуха 77%.

07:10, 03 ноября, 2021
Андрей Поносов
1193
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
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