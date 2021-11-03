Погода без сюрпризов: днем 3 ноября в Удмуртии будет от -3 до +2 градусов

Осадки маловероятны.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики в Удмуртии днем 3 ноября. На большей части территории региона преимущественно без осадков, сообщает республиканское управление МЧС по информации гидрометцентра Удмуртии.

Днем во вторник температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, в ночные часы - 0…-5°С. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с и меняться с восточного на юго-восточный.

Атмосферное давление поднимется до 762 мм ртутного столба, что значительно выше нормальных значений. Относительная влажность воздуха 77%.