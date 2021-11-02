Из минуса в плюс: 2 ноября Удмуртию ждут температурные качели

С утра на дорогах местами гололедица.

Ижевск. Удмуртия. Похолодание и переменную облачность прогнозируют синоптики в Удмуртии 2 ноября. Днем на территории республики преимущественно без осадков. Об этом информирует региональное управление МЧС на основании данных гидрометцентра Удмуртии.

Дневные температуры будут колебаться от -2 до +3 градусов, ночью изменений не предвидится. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Атмосферное давление 755 мм ртутного столба, это выше нормы. Относительная влажность воздуха 82%.