Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Из минуса в плюс: 2 ноября Удмуртию ждут температурные качели

07:17, 02 ноября, 2021
Андрей Поносов
Из минуса в плюс: 2 ноября Удмуртию ждут температурные качели
07:17, 02 ноября, 2021
Андрей Поносов
493
0
#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: pixabay
493
0

С утра на дорогах местами гололедица.

Ижевск. Удмуртия. Похолодание и переменную облачность прогнозируют синоптики в Удмуртии 2 ноября. Днем на территории республики преимущественно без осадков. Об этом информирует региональное управление МЧС на основании данных гидрометцентра Удмуртии.

Дневные температуры будут колебаться от -2 до +3 градусов, ночью изменений не предвидится. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Атмосферное давление 755 мм ртутного столба, это выше нормы. Относительная влажность воздуха 82%.

07:17, 02 ноября, 2021
Андрей Поносов
493
0
#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
?>