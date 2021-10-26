Кинологи Удмуртии вместе со своими собаками успешно прошли аттестацию

Без полученного сертификата, хвостатых не допустили бы до службы.

Ижевск. Удмуртия. Кинологи Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Удмуртии вместе со своими собаками прошли аттестацию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Благодаря таким регулярным испытаниям кинологи подтверждают свою профпригодность, а их питомцы получают допуск к работе. Без сертификата собаки не допускаются к службе и каким-либо спасательным работам.

Аттестация проходила с 18 по 22 октября на базе Тульского спасательного центра МЧС России.

От Удмуртии прибыли старший инструктор-спасатель Ольга Гончарова с немецкой овчаркой Зиданом и кинолог Ирина Кузнецова с лабрадором-ретривером Евой.

Зидан и Ева прошли несколько испытаний. За ограниченное время в техногенном завале на полигоне Тульского спасательного центра под обломками они искали трех пострадавших. В это время их кинологи не могли зайти в здание и помочь своим питомцам. В другом задании потерявшихся нужно было разыскать в лесном массиве. Далее собаки показывали свое послушание и ловкость — без поводка они выполняли специальные упражнения, не отвлекаясь на различные раздражители.

Зидан и Ева вместе с Ольгой и Ириной успешно прошли аттестацию «Поисково-спасательная служба» по классу «А». Им предоставили допуск к работе в условиях природной среды и техногенного завала на следующие два года.