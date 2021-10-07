Победы ижевских следж-хоккеистов, почетный караул на свадьбе Романовых и свежий урожай в космосе: новости к этому часу

О чем написали СМИ, пока вы отдыхали.

Ижевск. Удмуртия. Утро четверга встречаем подборкой разноплановых новостей. Посмотрим, о чем успели написать СМИ со вчерашнего вечера.

Успех на старте

Команда «Удмуртия» успешно завершила выступление в 1 этапе чемпионата России по следж-хоккею. На счету ижевских параспортсменов 6 побед при одном поражении.

Стартовый этап национального первенства сезона 2021-2022 года проходил в Ижевске с 29 сентября по 6 октября. Прямые трансляции матчей проводились на официальном канале паралипийского комитета России. 3 матча из 7 следж-хоккеисты Удмуртии выиграли всухую.

Единственный соперник, кто выдержал и преодолел натиск удмуртских спортсменов – подмосковная команда «Феникс», счет матча 1:4. На данный момент «Феникс» является действующим чемпионом страны.

Снова хлор

Спасатели Удмуртии снова отработали действия по ликвидации утечки хлора. На этот раз в ходе учений. Они прошли в рамках Всероссийской командно-штабной тренировке по гражданской обороне, сообщает поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

Тренировка проводилась на территории сооружений повторного использования промывных вод «Кама-Ижевск». По легенде в месте хранения хлора в результате террористического акта произошел взрыв с последующим возгоранием и разгерметизацией емкости с опасным веществом, пострадали 3 человека.

Спасатели произвели поиск и эвакуацию пострадавших из опасной зоны с последующим мониторингом уровня концентрации хлора в месте аварии. Все работы проводились в средствах защиты органов дыхания и кожи.

Караул был согласован

Участие элитного подразделения российской армии в церемонии венчания наследника главы Российского императорского дома Георгия Романова и Виктории Беттарини было официально согласовано. Об этом заявил «Интерфаксу» директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.

Романов обвенчался с Беттарини в Исаакиевском соборе Петербурга в прошлую пятницу, 1 октября. На церемонии присутствовали члены дома Романовых и других нецарствующих династий, представители действующих монархий Бельгии, Лихтенштейна, Катара и Люксембурга, и бывшие главы государств. Исаакиевский собор, имеющий статус музея, был временно закрыт для посетителей.

«В отношении участия почетного караула было дано соответствующее указание командующим войсками Западного военного округа», - подчеркнул представитель династии.

Накануне, в среду, появилась информация о том, что руководство Минобороны привлекло к дисциплинарной ответственности военных Западного округа, которые отправили комендантское подразделение на церемонию венчания.

Полпуда солнечного обаяния

Рыжик носит роскошную шубку, обладает обаянием настоящего джентльмена и готов создать хорошую компанию заботливым хозяевам. Кот еще не совсем оправился от прошлых злоключений, но это поправимо. Кому по нраву упитанные и ласковые питомцы – обратите внимание.

«Хьюстон, у нас есть перец!»

Перец чили вырастили на борту Международной космической станции астронавты США. Эксперимент проводился впервые, пишут «Известия» на основании сообщения Космического центра имени Джона Кеннеди.

«Хьюстон, у нас есть перец. Растения перца чили, выращиваемые на МКС, недавно принесли плоды. Следите за сбором урожая позже в этом году», — написали специалисты центра в Twitter.

В NASA отметили, что опыты по выращиванию растений в условиях микрогравитации очень важны с точки зрения организации долгосрочных миссий в будущем.