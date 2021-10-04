«Лица Удмуртии» в Ижевске, российское золото в Норвегии и разлив нефти в Калифорнии: новости к этому часу

О чем написали СМИ в минувшие выходные.

Ижевск. Удмуртия. Солнечное утро понедельника начинаем с порции добротных новостей. Какими событиями отмечены минувшие выходные в республике, стране и мире – узнаем прямо сейчас.

Твори добро!

20 млн рублей получат некоммерческие организации Удмуртии на реализацию социальных инициатив. Поддержку от государства получат 18 проектов, которые вышли в финал конкурса президентских грантов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

К участию в конкурсе было подано 127 заявок. Среди проектов-победителей ─ школа по информационной безопасности для детей и подростков, фестиваль по танцевальному спорту, инклюзивный спортивный турнир и школа семейного ухода.

Как отметил министр экономики Удмуртии Михаил Тумин, проекты направлены на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную адаптацию инвалидов и их семей, развитие массового спорта, дополнительное образование и творчество детей и молодежи, межнациональное сотрудничество.

Голосуем за «Лица Удмуртии»

Жители Ижевска могут предложить, чей портрет пополнит арт-галерею «Лица Удмуртии» в столице республики. Изображение планируется разместить на фасаде одного из домов на улице 9 января в 2022 году. Об этом на своей странице в сети «ВКонтакте» сообщил председатель городской думы Фарит Губаев.

Напомним, в рамках историко-художественного проекта «Лица Удмуртии» на фасаде дома № 171 на улице 9 января появился портрет основателя Ижевского оружейного завода Андрея Федоровича Дерябина. Автором изображения стал ижевский художник Дмитрий Костицын.

Голосование по выбору эскиза для граффити «Дерябин» проходило в социальных сетях, две трети участников высказались за цветное изображение. В итоге художники использовали для портрета Дерябина 35 оттенков краски.

Арт-галерея «Лица Удмуртии» началась в 2019 году с портрета Петра Ильича Чайковского. В 2020 году ее пополнил портрет конструктора стрелкового оружия Евгения Федоровича Драгунова.

Тиша умеет дружить

По характеру Тиша совсем не бродяжка, хотя и нашли ее на улице. Девочке примерно 2-3 года, она скромна и дружелюбна. К незнакомцам относится с опаской, однако, привыкнув, становится доброй и ласковой. Собачка умеет дружить с детьми и будет рада найти заботливых хозяев.

Заборол американца

Россиянин Абасгаджи Магомедов завоевал золото чемпионата мира по вольной борьбе. Спортсмен выступает в весовой категории до 61 кг. 3 октября в столице Норвегии в финальной схватке он одолел американца Дэйона Фикса со счетом 4:1, сообщают «Известия».

Третье место разделили японец Тосихиро Хасегава и Арсена Харутюнян из Армении.

В копилке 23-летнего Абасгаджи Магомедова победа на чемпионате Европы 2021 года, индивидуальном Кубке мира 2020 года и две медали чемпионата России (2020, 2021).

Чемпионат мира по вольной борьбе проходит в Осло и продлится до 10 октября.

Пляжи под нефтью

Власти Хантингтон-Бич на юге Калифорнии бьют тревогу и закрывают пляжи. В окрестностях курортного города произошел крупный разлив нефти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на североамериканское новостное агентство ABC News.

Объем утечки оценивают 572 807 литров. Нефтяное пятно покрыло площадь примерно в 13 квадратных миль. Экстренные службы начали очищать пляжи. Работать приходится вручную, загрязнения убирают с помощью лопат и пластиковых мешков, так как тяжелая техника не может пройти в удаленнные районы.

На побережье у Хантингтон-Бич уже находят мертвую рыбу и птиц. Мэр города Ким Карр обрисовал ситуацию как «потенциальную экологическую катастрофу».