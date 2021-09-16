В Малой Пурге завершили дорожные работы в рамках нацпроекта

В райцентре отремонтировали участки ключевых улиц.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге прошла приемка улиц, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные» дороги. Протяженность обновленных участков составила 2,1 км. Об этом сообщается на официальной странице нацпроекта в Удмуртии в сети «ВКонтакте».

Реконструкция прошла на 4 объектах. Дорожники заменили полотно на улице Парковой — это основной подъезд к Малопургинской районной больнице. Здесь уложено два слоя асфальтобетона и отсыпаны обочины дороги.

С 4 м до 6 м расширена проезжая часть на улице Садовой. Помимо прокладки 715 м нового асфальта, на этой дороге заменили водопропускную трубу и укрепили обочины.

Наиболее масштабные работы прошли на центральной магистрали Малой Пурги – улице Советской. Протяженность отремонтированного участка составила более 1,2 км. Улицу закатали в два слоя свежего асфальтобетона, проложили новый тротуар и расширили места для парковки транспорта.

На всех 4 участках обновлена дорожная инфраструктура – оборудованы искусственные неровности, установлены дорожные знаки и барьерные заграждения.

Напомним, в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии отремонтируют 111 объектов, больше половины из них – в сельской местности. На сегодня работы завершены на 41 участке.