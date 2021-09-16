В Ижевске пройдет Окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического воспитания

Участники обменяются опытом в воспитании молодежи и обсудят волнующие их вопросы.

Ижевск. Удмуртия. С 17 по 20 сентября в Ижевске состоится Окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического воспитания Приволжского и Уральского федеральных округов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Каждый год в республике проводят около 200 крупных мероприятий, воспитывающих в молодом поколении патриотический настрой и формируют нравственные ценности. В 2021 году удалось провести «перезагрузку» и реализовать несколько крупных проектов. Спартакиада «Гвардия», хор отцов и сыновей, проект «Равняемся на героев» уже вышли на федеральный уровень.

Во время форума в Государственном театре оперы и балета Удмуртии состоится пленарное заседание на тему «Патриотическое воспитание в эпоху современных технологий». На нем обсудят вопросы опыта патриотического воспитания и как изменилось отношение россиян к патриотизму.

В настоящее время при воспитании в молодежи духа патриотизма, специалисты сталкиваются с 2 проблемами: они не могут донести до молодого поколения смысл понятия «патриотизм» в мирное время и его ценности, а также не дают быструю обратную связь. Чтобы решить хотя бы одну из этих проблем, во время форума участникам расскажут об ориентирах патриотического мировоззрения, о которых потом стоит поведать своим детям.

Также для гостей форума подготовили мотивационные тренинги, семинары, встречи с профессионалами в сфере патриотического воспитания и мастер-класс по созданию контента для молодежной аудитории.