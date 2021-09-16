Небольшие дожди пройдут в Удмуртии в четверг, 16 сентября

Днем термометры покажут не выше +10 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Облачная с прояснениями погода ожидается в Удмуртии 16 сентября. Днем в четверг пройдут небольшие дожди, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по данным гидрометцентра республики.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Дневная температура воздуха не превысит 5-10 градусов тепла, ночью столбик термометра будет колебаться на отметках +3…+8 по Цельсию.

Атмосферное давление пониженное – около 739 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 81%.