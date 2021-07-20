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При строительстве сквера в Ижевске обнаружили человеческие останки

10:35, 20 июля, 2021
Андрей Поносов
При строительстве сквера в Ижевске обнаружили человеческие останки
10:35, 20 июля, 2021
Андрей Поносов
377
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#Ижевск\n#благоустройство\n#кладбище\n#парки\n#строительство\n#церковь\n#захоронение
Фото: www.pexels.com
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Их передадут на перезахоронение на территории соседнего храма.

Ижевск. Удмуртия. Останки, найденные в Ижевске при строительстве Заречного сквера, перезахоронят по православному обычаю. Их передадут служителям Успенского храма, сообщает пресс-служба администрации города.

В Ленинском районе столицы вновь обнаружили ранее захороненные останки. Их нашли при проведении земляных работ на территории будущего Заречного сквера. Как подчеркивается в сообщении, строители работали на небольшой глубине – всего около 30 см.

Подобные находки здесь уже происходили. Ранее останки были обнаружены при строительстве торгового здания. Их бережно собрали и перезахоронили у стен Успенского храма. Также поступят и в этот раз.

Напомним, район улицы Зои Космодемьянской, где сейчас идет благоустройство – это территория бывшего Николо-Покровского кладбища. Захоронения здесь проводили в XIX веке, в 1930 году некрополь закрыли. Территория, где находились захоронения, была застроена, позже пришла в запустение и периодически больше напоминала свалку.

В 2018 году проект сквера «Заречный» был включена в список объектов по благоустройству городских пространств. В этом году приступили к его реализации. Строители расчистили территорию и сейчас заканчивают укладку плитки на пешеходных дорожках. В сквере установят 57 современных светильников, скамейки и детский игровой городок, а также проведут озеленение.

10:35, 20 июля, 2021
Андрей Поносов
377
0
#Ижевск\n#благоустройство\n#кладбище\n#парки\n#строительство\n#церковь\n#захоронение