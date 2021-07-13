12 спасенных в Ижевске, удмуртские товары на Amazon и где нет коронавируса

Что обсуждали в республике, стране и мире в последние часы.

Ижевск. Удмуртия. Всех с началом нового рабочего дня! Надеемся, вторник пройдет плодотворно, а пока расскажем, что обсуждали в республике, стране и мире в последние несколько часов.

Двенадцать спасенных

Ижевские пожарные спасли 12 человек. Сообщение о возгорании квартиры в 4-этажном доме по улице Орджоникидзе поступило вечером 11 июля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии.

Через 6 минут после вызова бойцы пожарной охраны были на месте происшествия.

Они обнаружили, что из окна второго этажа идет густой черный дым. На верхних этажах кричали жильцы и просили о помощи. Спасатели выставили лестницы в окна здания, благодаря их оперативным действиям было спасено 12 человек, в том числе 3 ребенка.

К сожалению, не удалось избежать трагедии. В комнате, где находился очаг возгорания, нашли тело 52-летнего мужчины. Следственные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Удмуртские товары найдутся на Amazon

Удмуртских предпринимателей обучат торговать на Aliexpress и Amazon. Программу обучения работы с международными интернет-магазинами запускает корпорация развития региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Сегодня на российских и зарубежных маркетплейсах зарегистрировано 2 тысячи предпринимателей из Удмуртии. Их число может увеличиться, а эффективность продаж – возрасти, уверены организаторы обучающих курсов.

Участникам программы предлагается выбрать для прохождения тренингов и практических заданий один из девяти маркетплейсов. Среди них eBay, Ozon, Amazon, Wildberries, Aliexpress, Alibaba, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет, Lamoda. Главное условие – у предпринимателей должен быть готовый товар для размещения на электронной площадке.

На языке вина

Русский язык признан официальным языком Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию федерального Минсельхоза.

Русский стал шестым языком в системе официального общения OIV, которая уже включает в себя английский, испанский, итальянский, немецкий и французский.

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, этот факт подтверждает, что Россия становится одним из важных регионов мира по производству вина. Также это будет способствовать укреплению позиций продукции российских виноделов на международном рынке, пишут «Известия».

Свободны от короны

Северная Корея остается страной, свободной от коронавируса. Эту информацию подтвердила Всемирная организация здравоохранения, пишет «Газета.ru». В стране тестирование на COVID-19 прошли примерно 35 тысяч жителей, случаев заболевания не выявлено.

В последней партии проверявшихся на коронавирус симптомы обнаружились у 127 человек, однако у всех из них врачи выявили заболевания, похожие на грипп или ОРВИ.

Ранее в КНДР заявили о том, что коронавирус может попасть в страну через «приносимые ветром странные объекты». К возможным источникам заражения отнесли листовки из Южной Кореи.