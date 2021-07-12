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Северный ветер обещают в Удмуртии в понедельник, 12 июля

07:27, 12 июля, 2021
Андрей Поносов
Северный ветер обещают в Удмуртии в понедельник, 12 июля
07:27, 12 июля, 2021
Андрей Поносов
152
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: pixabay.com
152
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Вероятность осадков по-прежнему невелика.

Ижевск. Удмуртия. Ветреную погоду обещают синоптики в Удмуртии в понедельник, 12 июля. По сообщению главного управления МЧС России по республике, согласно данным регионального гидрометцентра вероятность осадков на начало недели невелика.

Температура воздуха днем составит +23…+28 градусов, в ночные часы – от +11 до +16. Ветер будет дуть с севера со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, это в пределах нормы, относительная влажность воздуха 51%.

07:27, 12 июля, 2021
Андрей Поносов
152
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр