Северный ветер обещают в Удмуртии в понедельник, 12 июля

Вероятность осадков по-прежнему невелика.

Ижевск. Удмуртия. Ветреную погоду обещают синоптики в Удмуртии в понедельник, 12 июля. По сообщению главного управления МЧС России по республике, согласно данным регионального гидрометцентра вероятность осадков на начало недели невелика.

Температура воздуха днем составит +23…+28 градусов, в ночные часы – от +11 до +16. Ветер будет дуть с севера со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, это в пределах нормы, относительная влажность воздуха 51%.