Житель Якшур-Бодьи задушил беременную жену и пытался зарезать двоюродного брата

Ему дали 18 лет лишения свободы.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Жителя Якшур-Бодьи признали виновным в убийстве беременной жены.

Пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики сообщает, что осужденный задушил свою супругу, которая находилась на 25 неделе беременности. Также в ходе ссоры, он угрожал убийством двоюродному брату и ударил его ножом в шею.

По данному факту заведено уголовное дело. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»), пунктом «г» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.