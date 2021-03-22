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Житель Якшур-Бодьи задушил беременную жену и пытался зарезать двоюродного брата

15:40, 22 марта, 2021
Екатерина Сентемова
Житель Якшур-Бодьи задушил беременную жену и пытался зарезать двоюродного брата
15:40, 22 марта, 2021
Екатерина Сентемова
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#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#убийство\n#беременность\n#лишение свободы
Фото: pixabay.com
476
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Ему дали 18 лет лишения свободы.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Жителя Якшур-Бодьи признали виновным в убийстве беременной жены.

Пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики сообщает, что осужденный задушил свою супругу, которая находилась на 25 неделе беременности. Также в ходе ссоры, он угрожал убийством двоюродному брату и ударил его ножом в шею.

По данному факту заведено уголовное дело. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»), пунктом «г» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. 

15:40, 22 марта, 2021
Екатерина Сентемова
476
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#убийство\n#беременность\n#лишение свободы