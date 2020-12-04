В выходные в Удмуртии станет еще холоднее

Ночью температура воздуха будет опускаться до -23 градусов Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. Похолодание продолжается в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра , в выходные температурный фон прогнозируется ниже климатических норм. Существенных осадков не ожидается.

В ближайшие дни температура воздуха по ночам будет опускаться до -17 -23 градусов Цельсия, днем будет -10 -15 градусов.

В понедельник, 7 декабря, станет немного теплее. Ночью прогнозируется -14 -19 градусов, днем -6 -11 градусов.