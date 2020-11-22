В Удмуртии завершили ремонт трассы до Кировской области

Она соединила автодорогу Глазов-Яр-Пудем с соседним регионом асфальтовым полотном.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершили ремонт последнего участка автодороги от трассы Глазов-Яр-Пудем до границы Кировской области. Как сообщил в соцсетях глава республики Александр Бречалов, теперь вся дорога — в асфальте.

Отметим, что прежде при движении в Кировскую область водители были вынуждены совершать крюк в 170 километров. Проблема заключалась в грунтовом участке протяжённостью 22 километра, соединявшего автодорогу Глазов-Яр-Пудем с границей Кировской области. Зимой и летом дорога была проезжая, но в период межсезонья проезд был практически невозможен.

Для реконструкции объект разбили на четыре участка. Работы начались в 2017 году. Кроме дорожных работ здесь полностью обновили придорожную инфраструктуру, построили остановки общественного транспорта, а также элементы дорожной безопасности.

«Северо-западные ворота Удмуртской Республики открыты, а это значит мы получили новый стимул для развития экономики и усиления торговых связей с соседним регионом!» — написал Бречалов.