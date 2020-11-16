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За уровнем воды на Чепце в Глазове будет следить новый гидропост

16:35, 16 ноября, 2020
Анна Торхова
За уровнем воды на Чепце в Глазове будет следить новый гидропост
16:35, 16 ноября, 2020
Анна Торхова
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#Глазов\n#Удмуртия\n#Чепца\n#река
Фото: vk.com/id525678469
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Оборудование сможет оповещать спасателей об уровне воды.

Глазов. Удмуртия. На реке Чепца в Глазове установили новый гидропост для мониторинга паводковой ситуации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Сергей Коновалов.

По его словам, установка позволит оперативнее узнавать об изменении уровня воды. Когда вода достигнет критического уровня, система оповестит об этом спасательные службы и отправит смс-сообщения членам городской комиссии. Гидропост также оборудован камерой.

Глава напомнил, что выходить на лед опасно. При обнаружении человека на водоеме можно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу: 112, 5−00−67.

16:35, 16 ноября, 2020
Анна Торхова
2
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Чепца\n#река