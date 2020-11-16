За уровнем воды на Чепце в Глазове будет следить новый гидропост

Оборудование сможет оповещать спасателей об уровне воды.

Глазов. Удмуртия. На реке Чепца в Глазове установили новый гидропост для мониторинга паводковой ситуации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Сергей Коновалов.

По его словам, установка позволит оперативнее узнавать об изменении уровня воды. Когда вода достигнет критического уровня, система оповестит об этом спасательные службы и отправит смс-сообщения членам городской комиссии. Гидропост также оборудован камерой.

Глава напомнил, что выходить на лед опасно. При обнаружении человека на водоеме можно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу: 112, 5−00−67.