Жителей Удмуртии призвали оценить работу транспортной системы республики

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Ижевск. Удмуртия. Какой будет транспортная система Удмуртии зависит от мнения населения. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса республики.

«В регионе проводится опрос населения с целью выяснения предпочтений и пожеланий жителей по работе транспортной систему республики. Мнение каждого гражданина ляжет в основу Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и Комплексной схемы транспортного обслуживания населения», — сообщили в министерстве.

Вопросы касаются ежедневной востребованности транспортной системы, а также по совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры как в населенных пунктах, так и в республике в целом: предложения и пожелания по улучшению организации и безопасности дорожного движения, устранению существующих проблем на улично-дорожной сети, развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, совершенствованию системы работы общественного транспорта, которые будут проработаны и отражены в указанных документах.

К таким предложениям могут относиться: заторы на дорогах, аварийные места, необходимость ремонта участков дорог, места, где требуется изменение организации дорожного движения, переполненность общественного транспорта на маршрутах, необходимость оптимизации интервалов движения общественного транспорта, необходимость оборудования остановок общественного транспорта, необходимость создания велосипедных и пешеходных дорожек и многое другое.

Анкета исследования доступна по ссылке.