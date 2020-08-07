Гороскоп на 7 августа: побалуйте себя

День хорош для привычной работы.

Ижевск. Удмуртия. Пятница, 7 августа, Луна в Рыбах. Вечером Луна перейдет в огненный и непоседливый знак Овна, поэтому до конца рабочего дня еще присутствует меланхоличное и эмоциональное настроение.

Ближе к вечеру будьте готовы к решительному настрою, настроению с резкими переменами, подъемами и спадами.

Помните, что пятница – день Венеры, обязательно после работы побалуйте себя масочками или маникюром, хотя бы и в домашних условиях.

18-ые лунные сутки (с 06.08 22:50 до 07.08 23:02).

Символ дня – Зеркало, отражающее нашу истинную сущность. Все, что сейчас происходит, является отражением вашего душевного состояния, события и люди вокруг вас отражают вас самих.

Улавливайте всё, что о вас сегодня говорят, как хорошее, так и плохое, является правдой. Не нужно обижаться, лучше подумайте, как исправиться к лучшему.

В первой половине дня немного конфликтное настроение может присутствовать, откуда ни возьмись приходят неожиданные неприятности. Всё негативное будто бы само возникает, без особых причин.

День хорош для привычной работы, важные переговоры лучше отложить. Занимайтесь научной, творческой работой. Можно пойти к начальству для решения маленьких вопросов. Легко решаются маленькие финансовые вопросы.

Противопоказан сегодня алкоголь и курение. Лучше почистите организм, подержите диету или пост. Рекомендуется очищение кожи, посещение бани, сауны. Лягте попозже – нужно меньше сегодня спать.

Сны могут показать путь к исцелению болезни.

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat.