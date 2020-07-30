Гороскоп на 30 июля: счастливый день

Чувствуется воодушевление и прилив сил.

Ижевск. Удмуртия. Четверг, 30 июля, Луна в Стрельце. Бюрократические вопросы решаются легче. Вероятны поездки и путешествия, а также командировки. Идеальный день для юридических дел, регистрации бизнеса.

10-е лунные сутки (с 17:04 29.07 по 18:27 30.07). Символ дня – Фонтан, источник. Очень благоприятный, счастливый день, много положительной энергии. После предыдущего негативного и тяжелого дня как будто чувствуется воодушевление и прилив сил.

Здорово будет посвятить день активным действиям, спортивному отдыху. Смело претворяйте в жизнь то, что откладывали на потом, но не перегружайте организм.

День семейного очага, всё, что сегодня связанно с семьей, будет удачным. День прекрасен и для любых переговоров, люди легче идут на контакт, менее конфликты. Благоприятна торговля, покупки.

Назначенные на сегодня свидания принесут радость.

Сны в этот день очень яркие и сказочные, но чаще не сбываются.

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat