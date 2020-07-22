Гороскоп на 22 июля: начинайте реализовывать планы

День будет энергетический насыщенный.

Ижевск. Удмуртия. Среда, 22 июля. Луна во Льве. Сегодня благоприятный энергичные и действенные начинания. Особенно будут успешны спортивные или массовые мероприятия, даже вечеринки и корпоративы, невправленные на сплочение команды.

Многих потянет на проявление себя на публике, к развлечениям. Но будьте внимательны, повышается склонность к авантюрам и риску. Поэтому финансовые операции продумывайте по несколько раз, проверяйте людей, которые будет причастны к сделкам.

3 лунные сутки (с 22.07. 06:51 по 23.07. 08:19). Символ дня – Леопард. Ярко насыщенный, энергетический день, но при этом и опасный. Нужно брать быка за рога, начинайте реализацию планов и целей. В этот день проявляется наружу всё то, что было запланировано и начато в предыдущие несколько дней. Энергии сегодня много, она способна как помочь вам горы свернуть, придать ускорения планам, так и разрушить всё то, что так долго строили. Лучше полностью отдайтесь работе.

Полезны тяжелые физические нагрузки и посещение бани, сауны. Сил хватит, чтобы взяться за сложные задачи. Избегайте выяснения отношений, это приведет только к агрессии и злобе. Держите себя в руках, осторожнее со словами, чтобы не наломать дров, потому что именно в третьи Лунные сутки чаще всего бывают драки, ссоры. Дистанцируйтесь от начальства и коллег по возможности.

Заболевания, начавшиеся в этот день, потребуют от Вас незамедлительных действий.

Не самый лучший день для переезда, смен работы или путешествий, даже учеба или совещание пройду не так, как вы ожидаете, но не стоит волноваться из-за этого.

Сны покажут ваш энергетический потенциал, направление движения, где вас ждет успех.

Ясного дня!

Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat