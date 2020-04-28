Новая техника в колледже культуры Удмуртии, возможность продления самоизоляции в России и публикация Пентагоном видео с НЛО: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро вторника, 28 апреля, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Материальная культура — духовной

Республиканскому колледжу культуры в Ижевске предоставили субсидию в размере 8 млн 588 тыс. рублей в рамках нацпроекта «Культура». Как сообщил в соцсетях министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв, эти средства направят на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.

В колледж уже поступили пять многофункциональных устройств, две интерактивные доски, 14 видеопроекторов, один телевизор, два цифровых пианино, 15 компьютеров-моноблоков, 350 стульев и 24 шкафа.

Как отметил министр, обновления материально-технической базы колледжа культуры не происходило более 15 лет.

Персонал под защитой

С 27 апреля до 10 мая 2020 года в стационарном учреждении социального обслуживания «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ввели дополнительные ограничительные мероприятия. Как сообщила в соцсетях руководитель Минсоцтруда Удмуртии Татьяна Чуракова, работникам интерната обеспечили круглосуточное пребывания с возможностью проживания в данном учреждении.

Всего в Доме-интернате девять филиалов по всей республике, в них проживает 2 815 граждан, 526 сотрудников будут их обслуживать в период дополнительных ограничительных мероприятий.

«Для посетителей вход на территорию временно закрыт. Администрация учреждения просит отнестись к этому с пониманием, особенно родственников. Проживающим тоже не рекомендовано покидать стены учреждения. Персонал и подопечные понимают — здесь безопаснее», — сообщила Татьяна Чуракова.

Затянувшиеся каникулы

Режим самоизоляции можно постепенно снимать после 12 мая, но при условии, что россияне не «сорвутся» на майских праздниках. Как передают «Ведомости», об этом рассказала в интервью телеканалу «России 24» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она призвала всех в праздничные дни оставаться дома, чтобы ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России не вернулась «в ту точку, из которой мы вышли».

По словам Анны Поповой, эффект от почти месяца самоизоляции очевидно положительный. Удалось снизить суточный прирост заболевших до значений не выше 10%, тогда как в начале эпидемии он достигал 30%. Кроме того, удельный вес бессимптомных случаев сейчас превышает 45%, а это говорит о том, что удается выявить инфицированных, когда они еще не заболели и менее заразны, сообщила руководитель Роспотребнадзора.

Встреча в космосе

Пентагон обнародовал три видеозаписи ВМС США, на которых засняты «воздушные явления», характеризующиеся как «неопознанные». Как передают «Известия», об этом говорится в пресс-релизе минобороны США.

Представитель минобороны США напомнил, что данные видеозаписи оказались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах», а сделаны были в 2004 и 2015 годах. Уточняется, что Пентагон опубликовал эти записи, чтобы «рассеять любые ложные суждения общественности» о том, были ли распространенные кадры подлинными, а также чтобы развеять сомнения по поводу того, было ли на кадрах «что-то ещё».

В Пентагоне добавили, что «воздушные явления, которые можно наблюдать на видео», по-прежнему считаются «неопознанными».