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Новый детсад в Удмуртии, исчезновение комаров в России и снятие санкций Британией: что произошло минувшей ночью

08:15, 07 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Новый детсад в Удмуртии, исчезновение комаров в России и снятие санкций Британией: что произошло минувшей ночью
08:15, 07 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Игра\n#санкции\n#Удмуртия\n#детские сады\n#комары
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро пятницы, 7 февраля, «Сусанин» встречает традиционном утренним обзором новостей.

 

Счастливое детство:

В посёлке Игра в Удмуртии открылся новый детский сад. Как написал на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов, сюда придут 80 малышей.

Каждая группа оснащена в соответствии с современными требованиями, приобретены манежи и пеленальные столики. В садике есть спортивно-музыкальный зал, медицинский кабинет. Приём заявлений в ясли начался в январе, здесь укомплектованы две группы по 20 малышей в возрасте от одного года до двух лет и две группы по 20 детей от двух лет до трёх лет.

Бречалов отметил, что в 2020 году запланировано строительство семи яслей, в том числе в Ижевске и Сарапуле на 220 мест. До 2024 года потребность по ясельным дошкольным местам должна быть полностью обеспечена.

 

Исчезновения:

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы. Об этом рассказали «Известиям» эксперты.

Как отметил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, во время потепления комары просыпаются, но не могут найти пропитание и погибают. При этом личинки этих насекомых входят в рацион питания некоторых видов рыб. Отсутствие пищи может привести к их гибели.

«Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год», — пояснил ученый.

Кроме того, рекордно теплая и бесснежная зима увеличит риск гибели икры, отложенной лещами, сазанами и карасями, что в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, указали в Росрыболовстве.

Причину необычно теплой для России зимы ученые видят в глобальном потеплении. По их словам, негативно изменения погоды скажутся и на тех видах рыб, которые предпочитают холодную воду (например налим, сиг).

 

Потепление отношений:

Правительство Великобритании намерено отказаться от некоторых торговых санкций в отношении России, когда завершится переходный период после Brexit. Как передаёт Газета.ру, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Согласно документу, Лондон планирует отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, трубные фитинги из стали или чугуна и мочевину. При этом в силе останутся пошлины на ряд других товаров.

Напомним, Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 31 января. Соединённое Королевство осуществило Brexit спустя три с половиной года после проведения референдума.

08:15, 07 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
376
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#Ижевск\n#Игра\n#санкции\n#Удмуртия\n#детские сады\n#комары

 

 

 


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