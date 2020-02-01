Молочная змея поселилась в зоопарке Ижевска

Рептилия неядовита, но при этом способна съесть своего ядовитого сородича.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска поселился новый обитатель – молочная или королевская змея. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Рептилия неядовита, является родственницей ужей. Название «молочная» змея получила не случайно. Согласно легенде, когда у коров стало пропадать молоко, фермеры решили, что кто-то пьет его прямо из вымени. Увидев рядом королевских змей, люди обвинили их в воровстве. Так и закрепилось название.

Как рассказали в зоопарке, на самом деле эти рептилии предпочитают грызунов, ящериц, лягушек или птиц, а молоко их не интересует. Они способны съесть своего ядовитого сородича, поскольку имеют иммунитет против яда.

Обитает этот вид на территориях США, Канады, стран Южной Америки. Змея растет всю жизнь и может достичь в длину до 1,5 м. При комфортных условиях рептилия может прожить 20 лет.