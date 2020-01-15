Итоги дня: поступление в первый класс, угроза разрушения ледового городка в Ижевске и освещение переходов в Удмуртии

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 15 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что жителей Удмуртии предупредили о гололедице. Автолюбителям стоит соблюдать скоростные ограничения, избегать опасных маневров.

Кредиты и займы:

Удмуртия намерена перекредитовать 5 млрд рублей коммерческих займов. Связано это со снижением ключевой ставки в декабре 2019 года.

Освещение переходов:

В 2020 году на дорогах Удмуртии могут появиться пешеходные переходы с автономным освещением. Экспериментальный переход начал работать у деревни Якшур.

Осторожно, тепло:

Ледовый городок на Центральной площади Ижевска может разрушиться из-за тёплой погоды. Горожан попросили временно не кататься на горках.

Снова в школу:

Стал известен график начала приёмной кампании в первые классы школ Ижевска. Подать заявление можно лично или через региональный портал государственных услуг.