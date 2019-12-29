В Кезском районе Удмуртии отремонтировали 12 километров дороги Кез-Кулига-Карсовай

Работы проходили в трудных осенне-зимних условиях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии закончен ремонт дороги Кез-Кулига-Карсовай, которая входила в программу «62 дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Программа призвана привести в порядок автомобильные дороги, по которым затруднён или невозможен проезд осенью и весной. Средства на реализацию выделили из бюджета республики.

Отремонтировано 12 километров дороги Кез-Кулига-Карсовай в Кезском районе. Работы проходили в тяжёлых условиях осени и зимы. Дорожники провели стабилизацию грунтов с устройством проезжей части. В 2020 году планируется отремонтировать ещё 8 километров дороги в сторону села Степаненки.