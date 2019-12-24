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Итоги дня: расписание ОГЭ, обманутые дольщики и похолодание в Удмуртии

18:05, 24 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: расписание ОГЭ, обманутые дольщики и похолодание в Удмуртии
18:05, 24 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня
Фото: vk.com, Александр Бречалов
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Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 24 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что Можга встретит новый год без собственного гимна. Власти города решили вынести варианты на суд общественности.

 

Привет девятиклассникам:

В Удмуртии стало известно расписание ОГЭ. Начнутся испытания 22 мая, досрочные — с 21 апреля.

 

Новая надежда:

438 обманутых дольщиков в Удмуртии поселятся в своих новых квартирах в 2020 году. В Ижевске и Завьяловском районе сдадут три долгостроя.

 

Родной язык:

В Удмуртии разработали новые учебники по удмуртскому языку. Также создали электронные пособия, учебные словари и контрольно-измерительные материалы.

 

Не зимняя зима:

В середине недели в Удмуртии похолодает, а к выходным вновь потеплеет. Сохраняется вероятность ледяного дождя и гололёда.

18:05, 24 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня

 

 

 


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