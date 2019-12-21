Мост через реку Кильмезь открыли в Сюмсинском районе Удмуртии

Грузоподъёмность переезда выросла до 6 тонн.

Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии закончили реконструкцию моста через реку Кильмезь в Сюмсинском районе. Как сообщила пресс-служба Миндортранса республики, строительные работы велись в течение двух месяцев. Теперь по мосту открыт проезд для легковых автомобилей.

Этот мост соединяет с райцентром село Орловское, где живет более 700 человек. Проложили старый мост здесь 60 лет назад. За это время конструкция обветшала, ездить здесь стало небезопасно. Пока шёл ремонт, жители добирались в Сюмси по другой, более длинной дороге.

Деньги на ремонт моста выделила республика, сметная стоимость составила 7 млн 200 тыс. рублей. После сдачи в эксплуатацию грузоподъёмность моста выросла до 6 тонн.

Отметим, что с 2019 года в Удмуртии проводят диагностику надводной части всех мостовых сооружений. С 2020 года планируется внедрение программы по обследованию подводной части. Впоследствии эти меры дадут возможность разработать более объективный план ремонта и реконструкции мостов.

Сейчас в республике на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения расположено 363 моста и путепровода длиной более 13 км, в том числе 9 деревянных мостов. Из них 12 находятся в крайне изношенном состоянии. В связи с этим Удмуртия собирается подключиться к разработке федеральной программы реконструкции и ремонта мостов.