Итоги дня: трёхлетний бюджет Ижевска, дисквалификация спортсменки и тестирование записи в школу в Удмуртии

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 13 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что выставка современного молодёжного искусства «100 лет! Молодость Удмуртии» откроется в Ижевске. Вернисаж состоится 23 декабря в 18:00.

Допинг:

Спортсменку из Удмуртии Наталью Садилову дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Бегунью обвинили в использовании мельдония.

Дефициту нет:

Проект бюджета Ижевска на 2020-2022 годы одобрили на публичных слушаниях. На весь трёхлетний срок он запланирован бездефицитным.

Удмурт кыл:

В Ижевске стартовал молодежный конкурс литературных произведений на удмуртском языке. Заявки принимаются до 15 января 2020 года от авторов 14-35 лет

Скоро в школу:

Финальное тестирование электронной записи в школу пройдёт в Удмуртии 18 декабря. Испытания показали, что сервис готов к массовой эксплуатации.