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Итоги дня: трёхлетний бюджет Ижевска, дисквалификация спортсменки и тестирование записи в школу в Удмуртии

18:00, 13 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: трёхлетний бюджет Ижевска, дисквалификация спортсменки и тестирование записи в школу в Удмуртии
18:00, 13 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня
Фото: @arzik2
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Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 13 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что выставка современного молодёжного искусства «100 лет! Молодость Удмуртии» откроется в Ижевске. Вернисаж состоится 23 декабря в 18:00.

 

Допинг:

Спортсменку из Удмуртии Наталью Садилову дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Бегунью обвинили в использовании мельдония.

 

Дефициту нет:

Проект бюджета Ижевска на 2020-2022 годы одобрили на публичных слушаниях. На весь трёхлетний срок он запланирован бездефицитным.

 

Удмурт кыл:

В Ижевске стартовал молодежный конкурс литературных произведений на удмуртском языке. Заявки принимаются до 15 января 2020 года от авторов 14-35 лет

 

Скоро в школу:

Финальное тестирование электронной записи в школу пройдёт в Удмуртии 18 декабря. Испытания показали, что сервис готов к массовой эксплуатации.

18:00, 13 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
378
0
#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня

 

 

 


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