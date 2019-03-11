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Великий пост начался у православных Удмуртии

11:58, 11 марта, 2019
11:58, 11 марта, 2019
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#Ижевск\n#Православие\n#религия\n#видео\n#Удмуртия\n#Великий пост
Фото: Pixabay
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Пост накладывает ограничения не только на еду, но и на развлечения.

Ижевск. Удмуртия. Великий пост начался у православных Удмуртии. Он продлится до 27 апреля и завершится Пасхой – праздником Воскресения Христова.

Великий пост является самым древним и самым строгим. Постящимся нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты. Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (в 2019 году 21 апреля). В Лазареву субботу (в 2019 году 20 апреля) разрешается рыбная икра. Под запретом также алкоголь, а в будни – растительное масло. Кроме того, пост предполагает воздержание от злых помыслов, дел и слов.

Главной задачей воздержания от еды является переключение внимания с внешних забот на духовные. Пост накладывает ограничения не только на еду, но и на развлечения, что позволяет дисциплинировать человека.

Отец Георгий о Великом посте

Uploaded by None on 2017-02-27.


11:58, 11 марта, 2019
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#Ижевск\n#Православие\n#религия\n#видео\n#Удмуртия\n#Великий пост

 

 

 


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