Проезд за наличные в Удмуртии может стать дороже, чем при оплате картой

Транспортники готовы к таким изменения, чтобы стимулировать развитие безналичной оплаты.

Ижевск. Удмуртия. Транспортники Удмуртии технически готовы установить стоимость проезда за наличные выше, чем при оплате картой. Вопрос на сегодня стоит в принятии решения на уровне регионального тарифного регулятора. Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, это обсуждалось 1 ноября на форуме «Сделано в Удмуртии».

Такие изменения стимулируют развитие безналичной оплаты, что сделает удобнее работу не только кондукторов, но и избавит пассажиров от необходимости иметь при себе «мелочь».

Максимального эффекта от такого подхода удалось достичь в Москве, где в зависимости от способа оплаты цена билета может изменяться более, чем на 200%. Похожий опыт есть в Казани, Нижнем Новгороде.

Отмечается, что в 2018 году в Ижевске тестировался сервис оплаты проезда банковскими картами. С 1 июля по 1 октября жители города могли ездить на общественном транспорте за 17 рублей вместо 20 рублей при безналичной оплате.

«В день совершалось до 30 тыс. поездок только на городских маршрутах ИПОПАТ. Даже после отмены 15% скидки большинство пассажиров продолжает пользоваться банковской картой в автобусах», - говорится в сообщении.