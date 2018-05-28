play
pause
  • $ 61.67 ↑
  • € 72.12 ↑

Град и заморозки ожидаются в Удмуртии

11:42, 28 мая, 2018
Диана Ворончихина
11:42, 28 мая, 2018
Диана Ворончихина
1253
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Град\n#заморозки\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
Фото: pixabay.com
1253
0

По данным синоптиков, погода на этой неделе будет прохладной и неустойчивой.

Ижевск. Удмуртия. Прохладная и неустойчивая погода ожидается в Удмуртии на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.  

В понедельник, 28 мая, временами пройдут дожди, возможен небольшой град. Ближайшей ночью ожидаются заморозки до 0 градусов по Цельсию, на почве до -2. В связи с этим выпущено штормовое предупреждение о заморозках.

Днем 29 мая временами ожидаются дожди, температура воздуха поднимется лишь до +11…+16 градусов.

30 мая будет теплее, чем в предыдущие дни, но ветрено (порывы более 15 м/с). Не исключены грозы. Днем температура воздуха поднимется до +17…+22.

11:42, 28 мая, 2018
Диана Ворончихина
1253
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Град\n#заморозки\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15:16, 27 мая, 2018
13676

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

10013
15:27, 24 мая, 2018

Председатель Верховного суда Удмуртии: вынести приговор бывшему главе рука не дрогнет

7867
15:13, 25 мая, 2018

Житель Удмуртии попытался сжечь бывшую жену

7564
14:14, 23 мая, 2018

Одиннадцать жителей Удмуртии предстанут перед судом за вымогательство

6905
12:05, 25 мая, 2018

Владимир Машков возглавил театральную школу Олега Табакова

17:45, 21 мая, 2018
3284

На Кузбассе медведь «помог» заблудившимся в тайге юношам вызвать спасателей

2921
18:20, 21 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

2166
13:50, 26 мая, 2018

Советский режиссер Александр Аскольдов умер в Швеции

2055
16:45, 21 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2007
10:40, 25 мая, 2018

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

10:58, 24 мая, 2018
2161

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

1925
15:35, 24 мая, 2018

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

1821
10:59, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

1668
18:05, 27 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

1625
17:38, 26 мая, 2018

Мультимедиа

Безопасный дом от «Ростелекома»

Алина Загитова в Ижевске

Удмуртия в минуту: главные новости недели

25 мая, 2018