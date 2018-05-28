Град и заморозки ожидаются в Удмуртии

По данным синоптиков, погода на этой неделе будет прохладной и неустойчивой.

Ижевск. Удмуртия. Прохладная и неустойчивая погода ожидается в Удмуртии на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В понедельник, 28 мая, временами пройдут дожди, возможен небольшой град. Ближайшей ночью ожидаются заморозки до 0 градусов по Цельсию, на почве до -2. В связи с этим выпущено штормовое предупреждение о заморозках.

Днем 29 мая временами ожидаются дожди, температура воздуха поднимется лишь до +11…+16 градусов.

30 мая будет теплее, чем в предыдущие дни, но ветрено (порывы более 15 м/с). Не исключены грозы. Днем температура воздуха поднимется до +17…+22.