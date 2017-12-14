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      «Лиза Алерт»: поисковый отряд пополнили волонтёры из Удмуртии

      13:00, 14 декабря, 2017
      Анна Торхова
      13:00, 14 декабря, 2017
      Анна Торхова
      180
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#добро\n#Волонтеры Удмуртии\n#поиск
      Фото: vk.com/lizaalert_real
      180
      0

      Добровольцы отряда помогают искать потерявшихся людей и бороться с пожарами.

      Ижевск. Удмуртия. Поисковый отряд «Лиза Алерт» принял в свои ряды волонтеров из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

      11 декабря подписано соглашение о взаимодействии между спасательным ведомством и добровольческим отрядом.

      Волонтеры из разных регионов страны бесплатно помогают спасателям бороться с пожарами, искать потерявшихся людей и проводить массовые мероприятия. Почти всё своё свободное время добровольцы тратят на помощь людям.

      Напомним, отряд был создан в 2010 году. В команде спасателей состоят кинологи, следопыты, квадроциклисты, джипперы, водолазы и просто неравнодушные люди.

      Своё название отряд получил в память о пропавшей девочке Лизе, которую нашли только через 5 дней. Она уже была мертва.

      За семь лет работы волонтеры нашли более 20 тыс. человек. 

      13:00, 14 декабря, 2017
      Анна Торхова
      180
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#добро\n#Волонтеры Удмуртии\n#поиск

       

       

       

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