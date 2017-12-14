«Лиза Алерт»: поисковый отряд пополнили волонтёры из Удмуртии

Добровольцы отряда помогают искать потерявшихся людей и бороться с пожарами.

Ижевск. Удмуртия. Поисковый отряд «Лиза Алерт» принял в свои ряды волонтеров из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

11 декабря подписано соглашение о взаимодействии между спасательным ведомством и добровольческим отрядом.

Волонтеры из разных регионов страны бесплатно помогают спасателям бороться с пожарами, искать потерявшихся людей и проводить массовые мероприятия. Почти всё своё свободное время добровольцы тратят на помощь людям.

Напомним, отряд был создан в 2010 году. В команде спасателей состоят кинологи, следопыты, квадроциклисты, джипперы, водолазы и просто неравнодушные люди.

Своё название отряд получил в память о пропавшей девочке Лизе, которую нашли только через 5 дней. Она уже была мертва.

За семь лет работы волонтеры нашли более 20 тыс. человек.