В Удмуртии с начала года уничтожили 6 тыс тонн опасных отходов

За это время также ликвидировано 1 076 несанкционированных свалок.

Ижевск. Удмуртия. 6 тыс. тонн опасных отходов утилизировали в Удмуртии с начала 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Также за это время ликвидировано 1 076 несанкционированных свалок. Сегодня ведется рекультивация закрытого в 1998 году полигона твердых бытовых отходов по Сарапульскому тракту площадью более 20 га.

Также в этом году отмечается снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух на 1 тыс. тонн в год, сокращение сброса загрязненных сточных вод более чем на 64 млн кубометров.

Кроме того, восстановлено 6,5 тыс. га леса, 53 га очищено от бытового мусора и захламленности. Выявлено 2 419 фактов нарушения лесного законодательства, 83% случаев – незаконная вырубка лесных насаждений.