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      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      13:02, 18 июня, 2017
      13:02, 18 июня, 2017
      3770
      0
      #Сарапул\n#День города\n#Удмуртия\n#певцы\n#праздники\n#звезды
      Фото: vk.com/sarapulnet
      3770
      0

      Певец побывал на Дне города в качестве приглашенной звезды.

      Сарапул. Удмуртия. 237 день рождения города отмечали в субботу, 17 июня, в Сарапуле. Горожан порадовали открытием новой зоны отдыха с голубями, фестивалем молодежных субкультур и уличного танца, праздничным концертом и фейерверком.

      Они в ответ делились своими впечатлениями в соцсетях.

      «Билл Гейтс, стопроцентно, приезжал в Сарапул выбирать заставку для своего детища. У нас другая заставка: открытые окна, Удмуртия, Кама, День города, лето, изобилие красок, общение, гостеприимность, честной народ, красивый концерт», - написал Рифат Замуканов.

       

      «День города Сарапула! В этот раз на новой "Энергии", но неизменно под голос Игоря Владимировича Манылова. Мурашки», - поделилась Анастасия Курбатова.

       
       

      В восторге от города и его жителей остался и российский певец Митя Фомин.  «Прилетел в Сарапул и с первой секунды влюбился в местные красоты. Спасибо за яркий праздник и море позитива!» - написал он в своем Инстаграме.

      Перед тем,как вылететь в Москву,хочу ещё раз поздравить. #Сарапул с 237-летием и сказать #СПАСИБО за яркий праздник и море позитива вокруг!Будьте счастливы,наши новые друзья!!!

      Ну и, конечно, самым  популярным стало видео праздничного фейерверка.

       
      13:02, 18 июня, 2017
      3770
      0
      #Сарапул\n#День города\n#Удмуртия\n#певцы\n#праздники\n#звезды

       

       

       

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