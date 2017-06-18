Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

Певец побывал на Дне города в качестве приглашенной звезды.

Сарапул. Удмуртия. 237 день рождения города отмечали в субботу, 17 июня, в Сарапуле. Горожан порадовали открытием новой зоны отдыха с голубями, фестивалем молодежных субкультур и уличного танца, праздничным концертом и фейерверком.

Они в ответ делились своими впечатлениями в соцсетях.

«Билл Гейтс, стопроцентно, приезжал в Сарапул выбирать заставку для своего детища. У нас другая заставка: открытые окна, Удмуртия, Кама, День города, лето, изобилие красок, общение, гостеприимность, честной народ, красивый концерт», - написал Рифат Замуканов.

«День города Сарапула! В этот раз на новой "Энергии", но неизменно под голос Игоря Владимировича Манылова. Мурашки», - поделилась Анастасия Курбатова.

В восторге от города и его жителей остался и российский певец Митя Фомин. «Прилетел в Сарапул и с первой секунды влюбился в местные красоты. Спасибо за яркий праздник и море позитива!» - написал он в своем Инстаграме.

Перед тем,как вылететь в Москву,хочу ещё раз поздравить. #Сарапул с 237-летием и сказать #СПАСИБО за яркий праздник и море позитива вокруг!Будьте счастливы,наши новые друзья!!!

Ну и, конечно, самым популярным стало видео праздничного фейерверка.