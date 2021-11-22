За прошлый год интернет-продажи в Удмуртии выросли почти в три раза

Эта область экономической жизни составила 1,5% от общего объёма розничной торговли в республике.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии почти в три раза вырос объём продаж через интернет в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Для сравнения в 2019 года объём интернет-продаж в республике составлял 1 143,5 млн рублей. В 2020 году этот показатель вырос до 3 408,4 млн рублей, что является 1,5% от общего объёма розничной торговли в Удмуртии.

За 9 месяцев 2021 года через всемирную паутину на территории Удмуртии продано товаров на 2 757,7 млн рублей. На каждого жителя региона в среднем приходится по 205 потраченных в январе-сентябре рублей на покупки.