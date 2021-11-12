В 2021 году жители Удмуртии потратили на покупку товаров на 21 млрд рублей больше, чем годом ранее

Но показатели оборота в розничной торговле и общепите пока не достигли доковидных.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оборот в розничной торговле и общепите вырос в сравнении с 2020 годом, но не достиг доковидного показателя. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

С января по сентябрь 2021 года оборот в этой сфере не достиг показателей 2019 года. Снижение выручки по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в розничной торговле составило 0,9%, в общественном питании — 9,7%.

К падению оборота привели режим самоизоляции и введенные ограничения.

С начала 2021 года жители Удмуртии купили товары на 192,3 млрд рублей. Это на 21 млрд рублей больше, чем за этот же период 2020 года. Оборот получился выше на 5,1%.

Из-за пандемии люди стали чаще покупать товары онлайн. Такие наблюдения дают перспективы для дальнейшего развития интернет-торговли. Ежемесячно жители республики в среднем на покупку товаров в розничной сети тратили 14,3 тыс. рублей, в том числе непродовольственных – 6,9 тыс. рублей.

Системе общественного питания также пришлось адаптироваться под новые реалии. Сейчас граждане продолжают активно пользоваться услугой доставки готовых блюд.

С января по сентябрь 2021 года оборот общепита в сравнении с 2020 годом вырос на 1,9 млрд рублей. В среднем каждый житель Удмуртии в месяц тратил 689 рублей на доставку еды или питание вне дома. Годом ранее эта сумма была на 147 рублей меньше.