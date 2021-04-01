Двое жителей Ижевска набрали 200 штрафов на двоих за нарушение ПДД

За 5 месяцев ижевчанка нарушила 109 раз.

Ижевск. Удмуртия. Двое жителей Ижевска 200 раз нарушили ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике.

Девушка с октября 2020 года по февраль 2021 на своем авто проехала через Нижний Новгород, Казань, Москву и Волгоград. За свое путешествие она нарушила 109 раз. Девушка задолжала 108 тыс. рублей. Схему ее передвижения можно отследить по исполнительным документам.

Оплатить долги гражданку побудило только изъятие ее «Лады Ларгус».

Второй водитель «насобирал» на своем «БМВ-520Д» 91 административное правонарушение. Он задолжал 118 тыс. рублей. Мужчина также оплатил долг только после составления приставом акта описи и ареста машины.