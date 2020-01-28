В Удмуртии более 70% обращений о пересмотре кадастровой стоимости рассмотрели в пользу заявителей в 2019 году

В итоге суммарная кадастровая стоимость снизилась на 20%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в пользу заявителей рассмотрено 70% обращений о пересмотре кадастровой стоимости. Такие данные за 2019 год привела пресс-служба регионального управления Росреестра.

Комиссия по пересмотру кадастровой стоимости рассмотрела 232 заявления в отношении 375 объектов недвижимости. При этом доля решений, принятых в пользу заявителей, составила 71,5% (в 2018 году — 67,7%). Суммарная величина кадастровой стоимости до рассмотрения заявлений составляла 9 млрд 369 млн рублей, после — 7 млрд 758 млн рублей, что свидетельствует о её снижении на 20%.

Отмечается, что в целом по России такими же комиссиями в субъектах страны рассмотрено свыше 31 тыс. заявлений в отношении более чем 50 тыс. объектов недвижимости. Суммарная величина кадастровой стоимости снизилась на 35% с 1,36 трлн рублей до 883 млрд рублей.

Напомним, что Росреестр не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но обеспечивает работу комиссий, которые рассматривают вопросы пересмотра результатов определения кадастровой стоимости. Все заинтересованные могут обратиться в такие комиссии, если есть документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, либо с целью уточнения кадастровой стоимости с использованием рыночной оценки, либо направить обращение в суд.

Дело в том, что до 2017 года кадастровую стоимость определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке». Теперь государственная кадастровая оценка недвижимости проводится региональными властями через подведомственные им государственные бюджетные учреждения.

В Удмуртии на постоянной основе этим занимается БУ УР «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого имущества».