Власти Удмуртии намерены увеличить возможность безналичной оплаты в общественном транспорте

Значительные изменения в этом ожидаются после июля 2020 года.
Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил план мероприятий по развитию безналичных расчётов в республике на 2019-2020 годы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Миндортранса.
Одна из основных задач этого плана — увеличение доли безналичных расчётов за услуги общественного транспорта. На данный момент оператором системы безналичной оплаты проезда охвачены маршруты регулярных перевозок следующих перевозчиков:
- АО «ИПОПАТ» — 100% маршрутов (город Ижевск и пригороды);
- МУП «ИжГЭТ» Ижевск — 100% маршрутов трамвая и троллейбуса, курсирующих на территории города Ижевска;
- АО «Удмуртавтотранс» — 100% маршрутов (Глазов, Можга, Воткинск);
- ООО «ЦФО-транс» — 100% маршрутов (междугородние маршруты).
Общее количество маршрутов регулярных перевозок общественного транспорта 467. При этом безналичной оплатой проезда возможно воспользоваться на 113 маршрутах городского и пригородного сообщения, 49 маршрутах междугороднего сообщения.
Глава Миндортранса Удмуртии Алексей Горбачев уверен, что возможность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте значительно увеличится после июля 2020 года в связи с выполнением требований федерального закона по применению в общественном транспорте контрольно-кассовой техники.
В ближайшее время Миндортрансом запланированы следующие мероприятия по развитию безналичных расчетов в Удмуртии:
- ведутся переговоры с частными перевозчиками городов Глазова, Сарапула, Можги и Воткинска и с одной из основных транспортных компаний по железнодорожным перевозкам (АО «Содружество»).
- сеть пополнения и распространения транспортных карт будет расширяться. Запускаются пилотные проекты по обследованию эффективности организации безкондукторной системы оплаты;
- для перевозчиков, ведущих деятельность на удаленных участках территории республики, ведется подготовка индивидуальных предложений по организации приема оплаты банковскими картами.