Власти Удмуртии намерены увеличить возможность безналичной оплаты в общественном транспорте

Значительные изменения в этом ожидаются после июля 2020 года.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил план мероприятий по развитию безналичных расчётов в республике на 2019-2020 годы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Миндортранса.

Одна из основных задач этого плана — увеличение доли безналичных расчётов за услуги общественного транспорта. На данный момент оператором системы безналичной оплаты проезда охвачены маршруты регулярных перевозок следующих перевозчиков:

- АО «ИПОПАТ» — 100% маршрутов (город Ижевск и пригороды);

- МУП «ИжГЭТ» Ижевск — 100% маршрутов трамвая и троллейбуса, курсирующих на территории города Ижевска;

- АО «Удмуртавтотранс» — 100% маршрутов (Глазов, Можга, Воткинск);

- ООО «ЦФО-транс» — 100% маршрутов (междугородние маршруты).

Общее количество маршрутов регулярных перевозок общественного транспорта 467. При этом безналичной оплатой проезда возможно воспользоваться на 113 маршрутах городского и пригородного сообщения, 49 маршрутах междугороднего сообщения.

Глава Миндортранса Удмуртии Алексей Горбачев уверен, что возможность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте значительно увеличится после июля 2020 года в связи с выполнением требований федерального закона по применению в общественном транспорте контрольно-кассовой техники.

В ближайшее время Миндортрансом запланированы следующие мероприятия по развитию безналичных расчетов в Удмуртии:

- ведутся переговоры с частными перевозчиками городов Глазова, Сарапула, Можги и Воткинска и с одной из основных транспортных компаний по железнодорожным перевозкам (АО «Содружество»).

- сеть пополнения и распространения транспортных карт будет расширяться. Запускаются пилотные проекты по обследованию эффективности организации безкондукторной системы оплаты;

- для перевозчиков, ведущих деятельность на удаленных участках территории республики, ведется подготовка индивидуальных предложений по организации приема оплаты банковскими картами.