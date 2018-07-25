Мясо и овощи подорожали в Удмуртии

А также сигареты, стиральный порошок и автомобили иностранных брендов.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подорожали продукты питания. Удмуртстат провел анализ рынка за период с 16 по 23 июля 2018 года и зафиксировал повышение цен.
Больше всего подорожали:
- баранина (кроме бескостного мяса) – на 25,78 руб.;
- колбаса вареная – на 9,37 руб.;
- сычужные твердые и мягкие сыры – на 4,41 руб.;
- карамель – на 3,45 руб.;
- морковь – на 2,72 руб.;
- охлажденные и мороженые куры – на 2,52 руб.;
- печенье – на 1,69 руб.;
- пшено – на 1,25 руб.;
- картофель – на 0,34 руб.
Также цены выросли на черный чай, хлеб, муку, свинину (кроме бескостного мяса), подсолнечное масло, консервы, сметану, маргарин, сосиски.
Из «несъедобного» подорожали сигареты, стиральный порошок, иностранные автомобили.