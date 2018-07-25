Мясо и овощи подорожали в Удмуртии

А также сигареты, стиральный порошок и автомобили иностранных брендов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подорожали продукты питания. Удмуртстат провел анализ рынка за период с 16 по 23 июля 2018 года и зафиксировал повышение цен.

Больше всего подорожали:

- баранина (кроме бескостного мяса) – на 25,78 руб.;

- колбаса вареная – на 9,37 руб.;

- сычужные твердые и мягкие сыры – на 4,41 руб.;

- карамель – на 3,45 руб.;

- морковь – на 2,72 руб.;

- охлажденные и мороженые куры – на 2,52 руб.;

- печенье – на 1,69 руб.;

- пшено – на 1,25 руб.;

- картофель – на 0,34 руб.

Также цены выросли на черный чай, хлеб, муку, свинину (кроме бескостного мяса), подсолнечное масло, консервы, сметану, маргарин, сосиски.

Из «несъедобного» подорожали сигареты, стиральный порошок, иностранные автомобили.