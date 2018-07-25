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Мясо и овощи подорожали в Удмуртии

16:30, 25 июля, 2018
Дарья Снидкова
16:30, 25 июля, 2018
Дарья Снидкова
270
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены\n#деньги
Фото: pxhere.com
270
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А также сигареты, стиральный порошок и автомобили иностранных брендов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подорожали продукты питания. Удмуртстат провел анализ рынка за период с 16 по 23 июля 2018 года и зафиксировал повышение цен.

 Больше всего подорожали:

 - баранина (кроме бескостного мяса) – на 25,78 руб.;

- колбаса вареная – на 9,37 руб.;

- сычужные твердые и мягкие сыры – на 4,41 руб.;

- карамель – на 3,45 руб.;

- морковь – на 2,72 руб.;

- охлажденные и мороженые куры – на 2,52 руб.;

- печенье – на 1,69 руб.;

- пшено – на 1,25 руб.;

- картофель – на 0,34 руб.

 Также цены выросли на черный чай, хлеб, муку, свинину (кроме бескостного мяса), подсолнечное масло, консервы, сметану, маргарин, сосиски.

Из «несъедобного» подорожали сигареты, стиральный порошок, иностранные автомобили.

16:30, 25 июля, 2018
Дарья Снидкова
270
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены\n#деньги

 

 

 


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