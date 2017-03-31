Реальные доходы жителей Удмуртии упали на 7,3%

Всего в феврале население получило 35,5 млрд рублей доходов.

Ижевск. Удмуртия. 23 394 рубля составили среднедушевые доходы жителей Удмуртии в феврале 2017 года. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, реальные доходы населения республики упали на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В феврале текущего года жители Удмуртии получили 35,5 млрд рублей доходов, израсходовали – 32,7 млрд рублей. На руках осталось 2,8 млрд рублей. В феврале прошлого года показатель составил 3,3 млрд рублей.

По размеру среднедушевых доходов Удмуртия заняла среди 14 регионов Приволжского федерального округа 6 место. Лидером оказалась Нижегородская область (29,7 тыс. рублей в месяц). Замкнула список – Мордовия (16,3 тыс. рублей в месяц).

Доля потребительских расходов в феврале текущего года увеличилась на 1,6 процентных пункта. В реальности на покупку товаров и оплату услуг потратили на 2,8% меньше, чем годом ранее.

Обязательные платежи (налоги, взносы, уплата процентов за кредиты) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличились на 14% и составили 3,2 тыс. рублей на одного человека в месяц. Это 13,7% от доходов жителей Удмуртии.

Почти в три раза уменьшились расходы на покупку недвижимости. Прирост сбережений во вкладах составил 2,3 млрд рублей. В феврале прошлого года показатель был 1,7 млрд рублей.

По данным на конец февраля 2017 года жители региона хранили на счетах в банках 97,7 млрд рублей. Также население республики продолжает брать деньги в банках. В феврале их взяли больше, чем возвратили, на 81 млн рублей. Год назад кредитов взяли больше на 360 млн рублей.