Ижевск. Удмуртия. Оставленные у банной печи дрова и ветошь привели к пожару в Удмуртии. Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС по республике, инцидент произошёл вечером 22 февраля на ул. Томская в Ижевске.

«Около 17:30 мужчина затопил баню и ушел на работу. Рядом с печью поставил стул, а на него сложил сырые дрова, чтобы высушить их. Также около печи лежала различная ветошь. Возгорание заметила его супруга. Около19:10 она почувствовала запах дыма и обнаружила, что внутри бани плотное задымление. Она вызвала пожарных», — рассказала дознаватель МЧС России Татьяна Логинова.

Прибывшие огнеборцы потушили возгорание на 5 квадратных метрах. Пострадавших нет. Причина пожара — оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры.

В МЧС напомнили простые правила:

- никогда не складывай дрова, даже сырые, прямо на печь или вплотную к ней;

- в бане и в предбаннике не должно быть старой мебели, тряпок (ветоши) или коробок;

- не оставляй топящуюся печь без присмотра;

- перед печкой обязательно должен быть металлический предтопочный лист не менее 50х70 см;

- в случае обнаружения пожара сразу звони по номеру телефона «101».